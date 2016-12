Ezio Bosso, prima di ripartire in tour ringrazia tutti con un post su Facebook

Dopo aver emozionato l'Italia dal palco del Festival di Sanremo con la sua " Following A Bird ", da aprile il compositore e direttore d'orchestra Ezio Bosso sarà in tour in tutta Italia per presentare il suo disco " The 12th Room ". Intanto ha voluto ringraziare tutti via Facebook . "Grazie all'affetto e alla stima - ha scritto - e vorrei chiedere anche scusa, con la tristezza di non riuscire a rispondere a tutte queste migliaia di messaggi":

"Proprio non me lo aspettavo - continua -. Ci sto provando, ma sono una persona che fa la musica e non un personaggio, soprattutto devo suonare e migliorarmi e alla musica devo tanto... e qui rischio di diventare solo un risponditore" ha scritto nel post.



"The 12th Room" è un concept album composto da due CD: un primo disco con quattro brani inediti e sette di repertorio pianistico, ognuno dei quali vuole rappresentare metaforicamente le fasi che attraversiamo nella vita, e un secondo disco contenente la Sonata No. 1 in Sol Minore che simboleggia la dodicesima stanza. Il disco, registrato quasi interamente live a settembre 2015 durante i concerti al Teatro Sociale di Gualtieri (Reggio Emilia), è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle principali piattaforme streaming.



"Questi brani, come sempre nelle mie scelte, rappresentano un piccolo percorso meta narrativo - ha raccontato Ezio Bosso -. C'è una teoria antica che dice che la vita sia composta da dodici stanze, nessuno può ricordare la prima stanza perché quando nasciamo non vediamo, ma pare che questo accada nell'ultima che raggiungeremo. E quindi si può tornare alla prima. E ricominciare".



Le date del "THE 12TH ROOM TOUR":

7 aprile all'Auditorium del Conservatorio di Cagliari

8 aprile all'Auditorium del Conservatorio di Cagliari – SOLD OUT

12 aprile all'Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma – SOLD OUT

14 aprile al Teatro Ermete Novelli di Rimini – SOLD OUT

16 aprile al Teatro Ristori di Verona – SOLD OUT

19 aprile al Teatro Puccini di Firenze – SOLD OUT

20 aprile al Teatro Verdi di Firenze

22 aprile al Teatro Toniolo di Mestre (VE) – SOLD OUT

24 aprile al Teatro Rossetti di Trieste

27 aprile all'Auditorium Giovanni Agnelli - Lingotto di Torino

29 aprile al Teatro Astra di Schio (VI) – SOLD OUT

1 maggio al Teatro Civico di La Spezia

3 maggio al Teatro Dal Verme di Milano – SOLD OUT

5 maggio al Teatro Sociale di Como

7 maggio all'Auditorium Parco della Musica (Santa Cecilia) di Roma

10 maggio al Teatro Nuovo di Udine – SOLD OUT

12 maggio al LAC di Lugano

15 maggio al Teatro Petruzzelli di Bari

17 maggio al Teatro Cilea di Reggio Calabria

20 maggio al Teatro Massimo di Pescara

22 maggio al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento

26 maggio al Teatro Carlo Felice di Genova.