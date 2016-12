Expo: Turandot, successo alla Scala

E mentre in piazza andava in scena un ingente spiegamento delle forze dell'ordine, in teatro debuttava la stagione speciale studiata dal Piermarini per l'Expo. Nel palco reale riservato alle autorità, il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che non aveva partecipato alla tradizionale inaugurazione del 7 dicembre.



Nonostante il clima di tensione all'esterno, il pubblico della Scala ha risposto con grande calore con applausi e soddisfazione per la composizione di Berio (scomparso nel 2003) che completa l'opera incompiuta di Puccini.

Debutto alla grande anche per Riccardo Chailly, alla sua prima uscita ufficiale quale Direttore Principale della Scala.