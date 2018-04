Evanescence: "E' il momento di illuminare il nostro lato romantico"

Oltre a contenere le migliori canzoni d'amore della loro carriera, rivisitate da un’orchestra completa e l’aggiunta dell’elettronica, dove risaltano gli strumenti della band e i virtuosismi di voce e pianoforte di Amy, "Synthesis" presenta due tracce inedite: “Imperfection” e “Hi-Lo”, dove compare come special guest la famosa violista Lindsey Stirling. Non un semplice greatest hits, quindi, ma la perfetta combinazione tra suono organico e sintetizzatori, classica e rock, vecchio e nuovo, reinterpretazione del passato ma con uno sguardo al futuro, sprazzi di speranza nella voce di Amy Lee che compaiono nel bel mezzo di un canto disperato.

In attesa di ripresentarsi con un lavoro di inediti, il gruppo sta portando questi nuovi arrangiamenti in un tour che sta suscitando un entusiasmo quasi inatteso, come dimostrato anche dalla data milanese, al Teatro Arcimboldi, andata sold out in poschissimo tempo.



In "Synthesis" avete riaffrontato il vostro repertorio da una prospettiva diversa, mettendo insieme un'orchestrazione più ricca ed elementi di elettronica. Come mai?

Ho voluto seguire il mio cuore e fare ciò che mi piaceva. Non volevo tornare con gli Evanescence con pezzi di musica sparsi, senza un filo logico. Per me il gruppo è strettamente legato all'idea dell'album. Dall'ultimo disco ci sono state in mezzo un po' di vicende personali, miei lavori solisti, tour. Tornare con gli Evanescence è stata una cosa molto naturale, come sentirsi a casa, ma non avevamo molto materiale a disposizione.



E quindi avete puntato a una rilettura del vostro passato?

Ho sempre desiderato mostrare alla gente alcune delle nostre canzoni in una prospettiva diversa, con una luce diversa. La nostra musica è sempre stata composta da moltu strati diversi, dei quali la componente rock è stata quella che spesso è stata messa più in evidenza. C'era un motivo e un senso per far questo, ma con "Synthesis" abbiamo voluto invece portare in primo piano la parte orchestrale e abbiamo ricreato le canzoni su questo presupposto.