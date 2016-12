Eva Longoria, una scollatura davvero audace per la passerella

Eva Longoria ha infiammato gli ALMA Awards, i premi assegnati ogni anno ai migliori artisti latino-americani, con un vestito dalla scollo profondissimo che lasciava ben in vista il seno. L'ex casalinga disperata ha sfilato con sicurezza e charme in passerella, sfoggiando il suo décolleté "caliente". I fotografi non si sono lasciati scappare l'occasione e hanno immortalato con una pioggia di flash le sue forme perfette.