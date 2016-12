Eva Longoria, altro che casalinga disperata: 40 anni in bellezza

11:22 - Altro che casalinga disperata. Dopo la serie tv "Desperate Housewives" che l'ha resa famosa, Eva Longoria non si è mai fermata. Attrice, modella, testimonial e imprenditrice. L'attrice compie 40 anni e può dire di sentirsi realizzata. Si è laureata, con una tesi sul successo delle latinas nelle scienze, e dopo le mille delusioni in amore è finalmente felice al fianco di José Antonio Baston. Presto tornerà anche in una serie tv.

Da ragazzina, a causa della sua altezza, solo 1.57 centimetri si sentiva "un brutto anatroccolo". Ma il carattere e determinazione l'hanno portata in vetta, permettendole di diventare una tra le fotomodelle più richieste, per poi intraprendere la carriera di attrice e negli ultimi anni di imprenditrice, tanto che solo nel 2012, secondo Forbes, ha guadagnato 15 milioni di dollari.



Eva Longoria, meglio nota come Gabrielle Solis di "Desperate Housewives", di famiglia messicana, nasce il 15 marzo del 1975 a Corpus Chirsti, in Texas, negli Usa. E' la figlia più piccola della famiglia: ha altre tre sorelle, dalle quali si distingue per il colore scuro sia degli occhi che dei capelli. Trascorre un'infanzia felice nel ranch di famiglia. Parte poi per Los Angeles dove viene notata da un agente che le procura un'audizione per uno spettacolo teatrale dal titolo "What the Rabbit show". E' l'inizio della sua carriera. Da questo momento Eva recita in piccoli ruoli in una serie di telefilm di successo tra cui "General Hospital" e "Beverly Hills 90210".



Nel 2001 entra a far parte del cast di "Febbre d'amore". Recita così nella parte della psicopatica Isabella Brana Williams che le vale la vittoria del premio Alma, come miglior attrice protagonista. Sul set di General Hospital conosce l'attore Tyler Christopher che sposa nel 2002. La vita sentimentale, invece, per un po' non va altrettanto bene: il matrimonio con Tyler va avanti per due anni. Ma l'anno di grazia è proprio il 2004: interpreta Gabrielle Solis nella famosa serie tv per cui ottiene anche una nomination ai Golden Globe. La sua popolarità aumenta quando si sposa con il cestista Tony Parker da cui però si separa nel 2010.



Nel 2011 partecipa al video di Enrique Iglesias "I like how it feels" e, dopo la chiusura annunciata della serie "Desperate Housewives", si getta nel campo della produzione con il riadattamento della soap opera messicana "Soy tu Duena" per la rete Abc. Sempre nel 2011 partecipa al film "Without men" con Christian Slater, in cui fa scalpore come protagonista di una scena di amore lesbo. Dopo il secondo divorzio, dalla fine del 2013 fa coppia fissa con José Antonio Baston, detto Pepe, 46 anni, presidente del gruppo radiotelevisivo messicano Televisa.



Lo scorso anno dopo un periodo di pausa Eva è tornata in tv con "Brooklyn Nine-Nine" in un episodio della commedia Fox, inoltre la Nbc ha annunciato a inizio anno di aver ordinato una comedy single "Telenovele", in cui la Longoria avrà il ruolo da protagonista Ana Maria, la diva delle soap più amata dell'America latina.