Eva contro Eva, Pamela Villoresi reinterpreta la Bette Davis degli anni 50

14:41 - L'atmosfera è molto cinematografica, fin da quando si alza il sipario. In omaggio al precedente storico. Ma "Eva contro Eva", dal romanzo di Mary Orr arrivato sugli schermi nel 1950 con il film interpretato da Bette Davis e da Anne Baxter, del teatro, dei suoi vizi e delle sue virtù ha moltissimo.

A riportare in scena lo spettacolo, al Carcano di Milano, è Pamela Villoresi che, diretta da Maurizio Panici, dà vita al personaggio di Bette Davis accanto a Romina Mondello, la sua ambiziosa e spietata rivale. In un ambiente che ripropone, nelle prime scene, tonalità cupe da noir anni Cinquanta, le due attrici raccontano l'incontro e lo scontro fra due primedonne, inizialmente unite dall'amore per il teatro, che con il passare del tempo diventa il primo fattore di divisione e di guerra.



La giovane Eva si conquista i favori della nota attrice Margo, con l'intercessione di un'amica, e, una volta entrata nelle sue grazie, trova il modo per scavalcarla e prendere il suo posto sulle scene, in un crescendo di ambiguità e cattiverie. Il palcoscenico teatrale resta sullo sfondo, mentre sulla scena si susseguono una serie di situazioni da "dietro le quinte".



Le attrici nel camerino, la star nei suoi momenti bui, con tutte le sue fragilità e le sue incertezze, feste di compleanno che diventano l'occasione per l'esplodere di rivalità: in un allestimento dai toni forti e dai colori marcati si dipana l'eterno contrasto tra vecchi e giovani, tra essere e apparire, tra talento e bellezza. I riflettori si accendono su ciò che non si vede, sul dietro le quinte della vita vera, in un accumulo di sentimenti, emozioni, contrasti, travestiti da buone maniere. Tutto ruota intorno alla "primadonna d'altri tempi" Margo Channing, capace, nonostante tutto, di cedere il passo alla nuova arrivata, di rinunciare all'immagine, alla maschera, allo spettacolo, per imparare a entrare nella vita vera. E a godere di essa.



Eva contro Eva: fino a sabato alle 20,30, domenica alle 15,30, al teatro Carcano, in corso di Porta Romana 63 - Milano

Personaggi e interpreti: Eva Harrington - Romina Mondello; Margo Channing - Pamela Villoresi; Bill Sampson - Massimiliano Franciosa; Lloyd Richards - Maurizio Panici; Karen Richards - Stefania Barca; Addison DeWitt - Luigi Diberti; Birdie - Alessia Spinelli

Scene di Giorgio Gori

Costumi di Lucia Mariani

Musiche di Stefano Saletti

Luci di Emiliano Pona

Video di Andrea Giansanti

Regia di Maurizio Panici