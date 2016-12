Eurovision, vince lo svedese Mans Zelmerlow. Terzi gli italiani de Il Volo

Mans Zelmerlow ha preso il largo già a metà gara, aggiudicandosi la vittoria con ben 365 voti. Alle sue spalle è stato testa a testa tra la russa Gagarina, che ha raccolto 303 preferenze, e il trio del Volo, ambasciatore del pop lirico nel mondo, che ne ha avute alla fine 292.



La Svezia eredita lo scettro dell'Austria, che aveva vinto la scorsa edizione con la drag queen barbuta Conchita Wurst, e si aggiudica il diritto di ospitare l'Eurovision 2016.



Mans Zelmerlow è molto famoso in Svezia dove ha vinto la versione locale di Idol nel 2005. Doppio disco di platino nel 2007 con il singolo "Cara Mia", Mans Zelmerlow ha partecipato a numerosi show televisivi, sia come ospite che come conduttore, ed è stato protagonista di diversi musical.