Europe, un tour per festeggiare i 30 anni di "The Final Countdown"

Nel 1986 hanno stravolto la scena pop rock dominando a sorpresa tutte le classifiche. Ora gli Europe , a trent'anni dalla pubblicazione di " The Final Countdown " partono in tour per celebrare quel disco che eseguiranno per intero dal vivo. Due le tappe italiane previste: il 19 novembre a Roma e il 20 a Milano . "E' il disco che ci ha permesso di farci girare sui palchi di tutto il mondo, realizzando i nostri sogni" ha detto il cantante Joey Tempest .

"Con un archivio di brani così numeroso come il nostro - ha sottolineato il cantante -, è sempre difficile decidere la scaletta di un concerto. Ma questo è un anno speciale, e vogliamo dare ai fan quello che hanno sempre chiesto".



Ma non ci sarà soltanto "The Final Countdown" sul piatto. "Per rendere il tutto ancora più speciale - ha aggiunto Tempest -, suoneremo anche brani del nostro ultimo album 'War Of Kings' e degli altri dischi che non abbiamo mai suonato prima d'ora".