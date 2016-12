24 aprile 2015 Estathé Market Sound parte ai Mercati Generali di Milano Da Nicki Minaj, alla sua unica data italiana, a Skrillex, Renga e Arbore, grandi artisti internazionali e nazionali al Festival di Musica, Street Food & Smart Entertainment Tweet google 0 Invia ad un amico

11:54 - Da Martin Garrix, uno dei più famosi e giovani dj al mondo, che aprirà il festival giovedì 30 aprile a Nicki Minaj, che l'8 luglio regalerà la sua unica data italiana e poi Francesco Renga, Skrillex, i Verdena, i Toto e molti altri ancora. L'area dei Mercati Generali di Milano, un enorme spazio di 12000 mq, ospita, dal 1 Maggio al 31 ottobre, l'Estathè Market Sound, Festival di Musica, Street Food & Smart Entertainment.

Da sabato 2 maggio il Villaggio dell'Estathè Market Sound sarà ad ingresso gratuito dalle 10:00 al tramonto.

A partire dalle 18.00 si esibirà Bombino, definito il Jimi Hendrix del deserto, che Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti ha voluto a collaborare in “Si Alza il Vento”, brano incluso nel nuovo album “Lorenzo 2015 cc”.

Domenica 3 maggio sempre a partire dalle 18:00 è la volta di Strummer Calling - un omaggio a Joe Strummer. E poi via così giorno dopo giorno con moltissimi nomi della musica italiana e internazionale.

Lunedì 6 luglio saliranno sul palco gli Sheppard. La loro hit mondiale Geronimo è stata al vertice dei brani più suonati in radio durante il 2014 ed al N.8 dei singoli più venduti in Italia.

L'8 luglio l'Estathé Market Sound ospita invece uno degli eventi più attesi dell’intero festival: Nicki Minaj, rapper statunitense, in concerto, nella sua unica data italiana, per il suo tour The Pinkprint European Tour nell’ambito di HIP HOP TV SUMMER 2015, una giornata che vedrà salire sul palco tanti grandi nomi del mondo Hip Hop.



Il 13 luglio andrà in scena La Dolce Vita: la musica del cinema italiano, un concerto-evento in cui lo spettatore seguirà un percorso musicale creato dalle più belle ed importanti colonne sonore della storia del cinema Italiano. I brani del concerto, composti da Nino Rota, Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola Piovani e molti altri grandi maestri della musica da cinema, sono tratti da film che con le loro musiche hanno fatto la storia del grande schermo. Sul palco, insieme all'orchestra grandi solisti quali Alice, Tosca, Morgan... che arricchiranno la serata con suggestive performance. Special Guest Raphale Gualazzi.

Lunedì 7 settembre a salire sul palco dell'Estathè Market Sound sarà Renzo Arbore, considerato l’Artista più eclettico e carismatico nel mondo dello spettacolo, della musica e dell'intrattenimento radiofonico-televisivo in Italia.



Ma nel ricco calendario del festival non mancheranno anche Annalisa (16 maggio), Verdena (12 giugno), Skrillex (20 giugno), Holi Dance Festival (28 giugno), Toto (3 luglio), D’angelo and The Vanguard (7 luglio), l'Hip Hop Tv summer 2015 e poi Francesco Renga (10 luglio), Club Dogo (18 luglio), Gogol Bordello (27 agosto) e Subsonica (19 settembre).



Ma Estathé Market Sound non è solo musica! I Mercati Generali ospiteranno, in uno spazio di 3000 mq., un’area fun park, aperta ogni sabato e domenica e dedicata alle famiglie. Verranno allestiti un parco divertimenti - pensato per bambini sia abili sia disabili, dotato di assistenza con personale qualificato per tutto l’orario di apertura – ed un palco multifunzionale per show, concerti, reading ed attività dedicate ai giovani e alle famiglie con bambini. Il pubblico avrà così la possibilità di vivere un’esperienza unica, tra relax, cibo e divertimento, anche nel corso della giornata e non solo durante le performance degli artisti. Un’altra parte fondamentale di questo Festival, come per Expo, sarà il cibo: saranno presenti nell’area una serie di Ape Car che proporranno tutte le migliori qualità di street food della tradizione italiana e internazionale.



Programma completo su http://www.estathemarketsound.it/