Eros Ramazzotti sorprende tutti con... l'album "Perfetto"

14:55 - Eros Ramazzotti, che si prepara a diventare a breve papà per la terza volta, ha sorpreso i fan annunciando su Facebook l'arrivo del suo nuovo album, che uscirà il 12 maggio e conterrà 14 inediti: "Quando si finisce un lavoro, un progetto o qualsiasi altra cosa, la si guarda, le si dá l'ultimo ritocco... e poi si dice: 'PERFETTO'. Ecco, il mio disco l'ho voluto chiamare cosi, un'espressione usata in tutto il mondo e riconoscibilissima!"

Eros ha voluto immortalare il momento con un post dove ha passato al pubblico le sue emozioni. "Mi appoggio ad un finestrino della metro mentre penso che ho terminato il mio lavoro... il nostro lavoro - scrive -. Tra una cosa e l'altra quasi 2 anni e centinaia di ore passate in studio, tra suoni, melodie, parole, strumenti, arrangiamenti, tutto questo per il grande amore per la musica e il fortissimo rispetto per chi mi ama artisticamente - continua Eros su Facebook - Non ho lasciato nulla al caso, mi ci sono buttato a capofitto senza mai togliere gli occhi dalla mia famiglia, che è la cosa più importante. Decisamente il disco più curato da me, della mia carriera trentennale. Il mio ringraziamento più profondo va sempre a voi che mi seguite da sempre... Più di questo, per il momento, non riesco a fare. Grazie. E.".



Ramazzotti porterà in giro il suo nuovo lavoro a partire da settembre, con un fitto calendario di date che toccherà varie città italiane ed europee.



IL CALENDARIO EROS WORLD TOUR 2015

12 settembre 2015 Rimini – 105 Stadium (Anteprima)

16 settembre 2015 Verona – Arena

18 settembre 2015 Verona - Arena

22 settembre 2015 Lubiana (Slovenia) -Velika Divorana Stozice

24 settembre 2015 Belgrado (Serbia) - Beograd Arena

26 settembre 2015 Sofia (Bulgaria) - Armeec Arena

29 settembre 2015 Cracovia (Polonia) – Arena

5 ottobre 2015 Zurigo (Svizzera) - Hallenstadion

7 ottobre 2015 Milano – Mediolanumforum

9 ottobre 2015 Milano - Mediolanumforum

12 ottobre 2015 Firenze - Mandela Forum

14 ottobre 2015 Roma – Palalottomatica

16 ottobre 2015 Roma - Palalottomatica

20 ottobre 2015 Bologna – Unipol Arena

22 ottobre 2015 Monaco di Baviera (Germania) - Olympiahalle

24 ottobre 2015 Mannheim (Germania) - SAP Arena

26 ottobre 2015 Bruxelles (Belgio) – Palais 12

27 ottobre 2015 Bruxelles (Belgio) - Palais 12

30 ottobre 2015 Praga (Repubblica Ceca) - 02 Arena

1 novembre 2015 Colonia (Germania) - Lanxess Arena

3 novembre 2015 Amsterdam (Olanda) - Ziggo Dome

5 novembre 2015 Stoccarda (Germania) - Schleyrhalle

7 novembre 2015 Torino - Pala Alpitour