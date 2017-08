Eros Ramazzotti, siparietto col poliziotto kazako: insieme cantano "Più che puoi"

Esilarante disavventura per Eros Ramazzotti, che si trova ad Astana, in Kazakistan, per un concerto nell'ambito dell'Expo 2017. Appena sbarcato nel Paese, è stato subito fermato da un agente per un controllo, che si è poi trasformato in un simpatico siparietto. Sulle note di "Più che puoi", uno dei successi di Eros, anche il poliziotto non riesce a trattenersi e intona il ritornello insieme al cantante romano.