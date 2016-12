Eros Ramazzotti: "In attesa di tornare al blues ecco il mio show più bello"

Ci accoglie con un "e allora questa Juve?". Tra la carica per l'apertura del tour e la gioia per la vittoria bianconera in Champions League, Eros è di umore perfetto per lasciarsi andare a una chiacchierata rilassata e senza troppi peli sulla lingua quando è il caso di esprimere le proprie opinioni, siano sul momento politico o su qualcosa che non lo soddisfa a livello musicale.



Cinque anni. Tanti sono passati dall'ultimo tour mondiale di Eros Ramazzotti. Un periodo di tempo che nella discografia odierna corrisponde quasi a un salto di era geologica. Il cantante romano lo affronta con la calma di chi ha raggiunto uno status internazionale che in pochi possono vantare, ma allo stesso tempo con l'attenzione che l'impegno richiede. "Oggi non è più come negli anni 80 - spiega -. È necessario riposarsi, dormire molto e curare il proprio fisico. Io da anni faccio la Tekar, una forma di fisioterapia che mi rimette in sesto. Il tempo non sente ragioni".



Tra le novità di questo tour c'è un impianto scenico importante, con grande uso di visual, curati da Luca Tommassini. "Con lui ci conosciamo da anni - spiega -, e ho deciso di coinvolgerlo non senza qualche paura, perché è un artista un po' pazzoide, va tenuto un po' a freno. Ma ha messo tanta creatività in uno spettacolo dove la musica resta fondamentale ma c'è anche un forte impatto visivo. Credo sia uno degli show più belli che io abbia mai fatto". Sul palco c'è una band che mescola vecchie conoscenze (Luca Scarpa, direttore musicale) e novità, musicisti stranieri e italiani. "Phil Palmer è un grandissimo chitarrista con cui avevo lavorato in passato e che ha un suono riconoscibilissimo - spiega -. Ma la cosa più importante per me è l'amalgama". Menzione d'onore per le coriste Monica Hill e Roberta Montanari ("Grandissima professionalità mixata a un gusto eccezionale: abbiamo trovato la quadratura del cerchio"), mentre qualche dubbio a voce alta viene espresso sul batterista Thomas Pridgen ("Viene dal metal e dobbiamo ancora fasarci").



Una battuta su Renzi ("è sempre in giro") dà il "la" per affrontare temi inerenti la politica e l'attualità. "Se spero ancora in Renzi? - dice -. Sì, ma in un Paese come il nostro per cambiare le cose ci vorrà molto tempo. Il problema è tutto di mentalità". La scelta di inserire "Esodi" in scaletta è l'aggancio per affrontare la questione dell'emergenza migranti. "Quel brano ha un messaggio preciso e attuale - spiega -. Non mi interessava cavalcare ciò che sta accadendo ma solo sottolineare come già 25 anni fa il problema esistesse". Anche su questo punto il suo giudizio sull'Italia è alquanto critico. "Noi ci siamo una volta tanto mossi prima e meglio di altri - afferma -, quello su cui punto il dito è la voglia di aprire le braccia verso altra gente, che in Italia è un po' più difficile da trovare. Ci vorrebbe più amore".



Impossibile non passare dall'argomento Aurora, che lo ha visto coinvolto in prima persona nelle ultime settimane, con le polemiche che hanno investito la figlia per il suo ruolo a X Factor. "È stata una sua scelta e non mi tocca - dice -. L'importante per me è averle dato la giusta strada. Con difficoltà perché una famiglia distaccata dà sempre problemi. Tre anni fa voleva addirittura cantare a X Factor e io l'ho fermata. Se devo essere sincero avrei preferito facesse una strada diversa per arrivare a fare qualcosa già preparata. Ma magari già lo è". Piena libertà alla figlia quindi, ma non senza un pensiero critico di fondo che si avverte, anche perché il pensiero di Eros sui talent non è del tutto positivo. "È più importante per la discografia che non per i molti che vi partecipano - spiega -. È una promozione accelerata che però molte volte può essere deleteria: eroi di una serata vengono dimenticati nel giro di qualche settimana. Queste sono cose che non fanno bene alla psiche di una persona".



Quello che non è capitato a lui, che ha percorso tutti i gradini dalla gavetta al successo planetario. Togliendosi anche degli sfizi. E se nell'ultimo album ha esplorato mondi nuovi come il country, per il futuro accarezza l'idea di un ritorno alle origini. "Quando sono arrivato a Milano giovanissimo suonavo blues - ricorda -. Potrei lavorare sotto quell'aspetto ma lo farò forse a 60 anni, ora non è il momento. Quando hai un contratto discografico difficilmente riesci a fare di testa tua. Non soffro questa cosa e mi piace quello che faccio. Poi in futuro vedremo...".