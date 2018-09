Ernia, arriva "68": "E' il disco che segna il mio passaggio alla maturità..."

Tra i più apprezzati e seguiti rapper della nuova generazione, Matteo Professione, in arte Ernia, torna in scena con un nuovo album “68” in uscita il 7 settembre. Dodici brani per un progetto discografico che arriva a distanza di un anno dal precedente "Cuuu/67”, certificato disco d’oro, e dopo il successo del “Come uccidere un Usignolo/67 tour”: "Il disco rappresenta il momento della carriera che sto vivendo... il passaggio dall’essere un rapper emergente ad essere uno dei giovani meglio considerati in Italia...".

In quanto alle sonorità, l’intero progetto riflette la continua ricerca musicale mai scontata e non dettata necessariamente dalla moda del momento del giovane rapper lombardo. Si va così dal funk di "68" sino agli elementi più black di “No pussy” e “Sigarette”. La tracklist può essere ascoltata sia dalla prima traccia all’ultima, sia dall’ultima alla prima, ovvero partire da “La paura”,ultimo brano del disco, che parla dello stato d'animo all'inizio della lavorazione, fino ad arrivare alle prime tracce, le più luminose del disco e alla spavalderia della prima traccia, 'King QT' (un'allusione a 'King Kunta' di Kendrick Lamar); lo stesso vale

per 'La tosse' e 'Le sigarette', rispettivamente sulla fine e l'inizio di una relazione.. All’interno del lavoro non mancano i pezzi legati alla sfera conscious con il quale Ernia ha da sempre abituato la sua fanbase, riportando l’ascoltatore in una dimensione raccolta e di riflessione; appartengono a questo filone i brani “Paranoia” e “ Un pazzo”. "In Italia il rap conscious è considerato sfigato" dice: "Kendrick Lamar e J Cole in America lo hanno reso cool, vorrei fare lo stesso qui da noi".



L’album si avvale delle produzioni dei migliori producer della scena odierna: da Marz a Zef non mancano inoltre le produzioni di Luke Giordano. Unico feat all’interno del disco è quello con il collega Tedua nel brano “Bro”.



Da venerdì 7 Settembre Ernia sarà impegnato nel “68 instore tour” che lo vedrà protagonista nelle principali città italiane per la presentazione del nuovo album d’inediti e per l’atteso incontro con i fan.



Queste le date:

Venerdì 7 Settembre doppio appuntamento prima a Varese presso Varese Dischi e poi a Milano presso il Mondadori Megastore di Piazza Duomo

Sabato 8 settembre a Monza e poi a Brescia

9 Settembre a Padova e Bologna

10 Settembre a Genova e Torino

11 Settembre a Firenze e Roma

12 Settembre a Napoli e Salerno

13 Settembre a Bari e Lecce

14 Settembre a Mestre e Verona

15 Settembre a Modena e Forlì

16 Settembre a Lucca e Massa

17 Settembre a Frosinone e Caserta

18 Settembre a Palermo

19 Settembre a Messina e Catania

20 Settembre a Como e Arese

21 Settembre a Cagliari.