Ermanno Olmi ricoverato a Milano

21:07 - Il regista Ermanno Olmi, 83 anni, è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti per una sospetta polmonite. Restano confermate le anteprime del suo ultimo film, Torneranno i prati, dedicato alla Grande Guerra, in programma il 4 novembre, anniversario dell'Armistizio. Martedì è prevista anche una proiezione con le più alte cariche istituzionali alla quale è annunciata la presenza di Giorgio Napolitano.