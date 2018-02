Ermal Meta, momento da numero uno: "Dopo Sanremo tutto molto bene"

Momento d'oro per Ermal Meta. "Non mi avete fatto niente", ha debuttato al numero uno dei singoli su iTunes conquistando anche la prima posizione della Top 50 Italia ed entrando nella Global Viral di Spotify. L'album che contiene il singolo, "Non abbiamo armi" è volato al primo posto della classifica ufficiale FIMI. Insomma tutto alla grande, come conferma lui stesso dopo una tappa dell'instore in giro per l'Italia per incontrare i fan.



"Dopo Sanremo sta andando tutto molto bene in radio, con la vendita dei dischi ma soprattutto con le persone, che poi è la cosa che conta maggiormente. A parte la febbre, che mi è venuta dopo il festival!".



Il 2017 è stato un anno davvero prolifico. "Sì, è stato un anno ricchissimo di stimoli", ha detto il cantautore, "molto vario anche dal punto di vista emotivo e questa varietà si trova anche nelle canzoni del mio album".



Che il suo successo sia esploso trasversalmente, anche tra i giovanissimi, lo conferma il bimbo che, ripreso a cantare "Non mi avete fatto niente", è diventato virale. Riuscendo a conquistare subito Ermal. "Il video me lo ha mandato una mia amica e sono rimasto folgorato. L'ho subito postato sui social e ho lanciato l'appello: chiunque tu sia vieni qui che cantiamo insieme". E ad Assago, il 28 aprile, il giovanissimo interprete potrebbe essere sul palco del Forum per inaugurare il tour di Meta.



Non solo musica però. Ermal ha risposto seccamente al gossip su una sua presunta relazione con Fabrizio Moro, con cui ha diviso il successo sul palco dell'Ariston. Il suo messaggio sui social è stato chiaro: "Ragazzi, ho ironizzato su alcune vignette scherzose circolate sul web ma senza sentirmi offeso. L’omosessualità non è qualcosa da cui difendersi. È solo che mi piacciono le donne così come piacciono al buon Fabrizio. Se dovesse cambiare qualcosa vi prometto che lo saprete da me in persona! #vivalamore"