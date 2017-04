Ermal Meta a "R101": "Amore fa rima con rumore"

Ermal Meta, dopo essersi aggiudicato il terzo posto durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo con la sua canzone "Vietato morire", è ospite della webserie sul sito di R101 "A cuore crudo" condotta da Marina Minetti. Il cantautore, che oggi vediamo nella giuria del serale di "Amici", si lascia andare in merito alla sua situazione sentimentale. "Ci vuole una gran pazienza per sopportarmi e la mia fidanzata in questo è unica" e continua: "La mattina sono insopportabile, ma per fortuna il mio modo di litigare è il silenzio".