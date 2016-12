28 marzo 2015 Erika, la reginetta della dance è cresciuta e adesso si butta nel mondo del pop Negli anni 2000 ha scalato le classifiche dance con una serie di hit che l'hanno resa celebre nel mondo. Ora si mette alla prova come cantautrice. Tgcom24 vi offre il video del primo singolo "I Think About You" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:00 - Negli anni 2000 una serie di hit come "Relations", "Ditto" e "I Don't Know" l'hanno portata in cima alle classifiche dance di tutto il mondo. Ora Erika (al secolo Erika De Bonis), ci riprova. Ecco quindi il nuovo singolo "I Think About You", che anticipa un album, il primo per lei, al quale sta lavorando. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video del singolo.

A soli 16 anni si è messa subito in evidenza, guadagnandosi l'attenzione del pubblico e dei principali media, con tanto di ospitate in programmi di prima serata dei principali canali televisivi italiani. Ma per Erika l'Italia è sempre stata solo un punto di partenza e non un recinto nel quale stare rinchiusa. In Russia è stata premiata da MTV per il brano più presente nelle chart dell'anno dalle radio e TV, per oltre 53 settimane consecutive. Ha cantato in eventi TOP in USA (a Chicago), in tutta Europa, in America Latina e nei Paesi dell’est e oggi, nonostante sia trascorso molto tempo dalla pubblicazione delle sue canzoni più note, è ancora richiestissima per concerti dal vivo.



Ai quali in questo momento ha rinunciato per concentrasi sulla realizzazione in studio del suo primo album ufficiale, avvalendosi dei migliori collaboratori al momento in circolazione. Cresciuta ascoltando mostri sacri come Michael Jackson, Stevie Wonder, Mariah Carey e Whitney Houston, Erika vuole fare oggi il salto di qualità mettendosi alla prova come cantautrice, supera la soglia della dance ed entra nell'universo pop. E "I Think About You" è il primo passo.