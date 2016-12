Enya, il ritorno: la cantante riporta tutti nel suo mondo incantato

"Dark Sky Island" non è un vero e proprio album tematico ma i suoi brani sono comunque attraversati da una sorta di filo conduttore. Enya e il suo gruppo creativo (costituito dal produttore Nicky Ryan e dalla paroliera Roma Ryan), hanno iniziato a lavorare a questo nuovo lavoro nella primavera 2012. Ispirato dal lavoro di Roma a una serie di libri di poesie su delle isole e in particolare sulla decisione di nominare l'isola di Sark come "dark sky island2, la title track dell'album è stata la prima ad essere stata scritta.



Nell'album tornano le classiche atmosferee eteree dell'artista irlandese, capace come pochi di far sentire l'ascoltatore come sospeso nel tempo e di trascinarlo in un mondo del tutto suo, riconoscibile dalla prima nota. Enya, dopo gli U2, è l'artista irlandese di maggior successo nel mondo, avendo raccolto nella sua carriera, oltre ai Grammy, 6 World Music Awards, un Ivor Novello, una nomination agli Oscar, una ai Golden Globe. Senza contare che i suoi 7 album da studio sono sempre stati nelle posizioni più alte delle classifiche in tutto il mondo vendendo decine di milioni di copie.



L'album è stato anticipato dal singolo "Echoes In The Rain", tra i brani del disco uno dei più cadenzati e gioiosi. Ultimo brano a essere stato registrato è stato stato scelto come il biglietto da visita per questo ritorno importante.