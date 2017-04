23 aprile 2017 18:38 Ensi: "Ho la stessa attitudine di prima, ma faccio musica di oggi" Il re del freestyle torna con un singolo “Tutto il mondo è quartiere” e annuncia un nuovo album di inediti in autunno. Tgcom24 lo ha intervistato

A 3 anni da "Rock Steady", l'ultimo disco di inediti, che ha debuttato direttamente al n.1 delle classifiche di vendita, Ensi torna con un nuovo singolo “Tutto il mondo è quartiere”, primo capitolo, che anticipa il nuovo album in uscita in autunno: "Un disco profondo, sentito, con molte tracce che parlano di me e delle mie esperienze...", racconta il rapper, considerato il più grande freestyler italiano, a Tgcom24...

“Viviamo un tempo in cui non esistono più confini, tutto il mondo è quartiere, in ogni quartiere del mondo. Se come me vivi in una grande città lo vedi maggiormente ma è così ovunque", racconta Ensi. "Mangio in ristoranti orientali, compro casse d’acqua (e succo di mango) dal Bangla. La mia ex vicina di casa era del Cile, faceva delle empanadas incredibili. Ho due barbieri di fiducia, uno è Campano l’altro è Nigeriano. I figli del portiere del mio palazzo parlano filippino con lui e italiano con me. Tra i loro compagni di scuola ci saranno sicuramente ragazzi di ogni colore, razza e religione. Mio figlio andrà in una di quelle scuole. Ho filmato tutto con il grandangolo poi l’ho cantato su questo sound dei Ceasars che sembrava fatto apposta. Il brano suona come un inno, in un melting pot di idiomi e di immagini, ma è senza filtri. L’ho scritto per buona parte con un ordine temporale quasi preciso, quasi come a scandire una giornata x, ma sul finale ho voluto dare il mio punto di vista sul tema".



Con questo singolo ribadisci il tuo ruolo di songwriter, addio al freestyle e all'improvvisazione?

Ho puntato sul testo e sullo stile, il freestyle l'ho abbandonato già dall'altro disco, ma resta la mia carta e me la gioco nei live, è ciò che mi ha reso celebre. Ho vissuto il mio tempo come freestyler e ne ho tratto un grosso vantaggio dall'interesse che è esploso intorno all'improvvisazione. L'idea però adesso è di dargli un colpo di coda. Resta la mia carta però e la sento mia.



A quasi due anni dalla nascita di tuo figlio e a tre dall'ultimo disco "Rock Steady", quindi qual è il bilancio?

Nel mio ruolo di padre mi trovo benissimo, è una grande responsabilità, ma una gioia quotidiana, che solo i padri forse possono capire. Diventare padre ha influito anche sulla mia musica però, in maniera positiva naturalmente. E il mio nuovo lavoro ne è la prova. Non ho fatto un disco mirato in cui racconto come è bello mio figlio (anche se avrei fatto breccia su molte giovani coppie). Il disco risente del suo arrivo soprattutto nella maturità con cui sono stati espressi i concetti, nella visione matura con cui sono state scelte le produzioni e anche a livello musicale, ma soprattutto nelle tematiche. E' un disco in cui non mi sono risparmiato nel raccontare le mie cose personali. Del resto arrivo da tre anni di stop, durante i quali ho raccolto esperienze. Per raccontare delle cose avevo bisogno di questo, altrimenti si torna a fare una bella fotografia del momento che stiamo vivendo e ci si ferma lì...