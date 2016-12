Enrique Iglesias cerca di afferrare un drone e si ferisce la mano sul palco

Enrique Iglesias finisce in ospedale dopo un concerto tenuto sabato 30 maggio a Tijuana, in Messico. La popstar si è tagliata le dita della mano destra afferrando un drone che sorvolava il palco durante lo show. Nonostante l'invito a interrompere lo spettacolo, Iglesias ha proseguito a cantare per altri 30 minuti con la mano sanguinante, poi è stato portato in aeroporto, per volare a Los Angeles dove è stato ricoverato e visitato da uno specialista.

Un portavoce di Enrique Iglesias ha diramato un comunicato stampa, in cui si spiega che il cantante ha afferrato il drone, solitamente usato per scattare foto durante i concerti, "per avere un'istantanea del pubblico da una prospettiva diversa, ma qualcosa è andato storto". Soccorso dal suo staff e bendata la mano, la popstar ha voluto continuare lo show, nonostante sanguinasse in maniera tanto copiosa, da imbrattare anche la t-shirt bianca che indossava.



Lo show di Tijuana, dove erano presenti 12 mila fan, faceva parte del Sex and Love World Tour che, stando a quanto riportato dal sito ufficiale del cantante, riprenderà il 3 luglio da Città del Messico. Proprio attraverso il sito suo web, Iglesias ha voluto ringraziare i fan per i messaggi di auguri ricevuti.