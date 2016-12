Enrico Nigiotti: "Sono stato un pazzo, ma ora sono maturo: inizio da qui"

14:59 - Si intitola "Qualcosa da decidere" il nuovo album di Enrico Nigiotti, cantautore livornese che, dopo essere passato da "Amici", essersi autoeliminato e aver perso il contratto discografico che aveva, riparte per una nuova fase della sua carriera. A Sanremo nelle nuove proposte è arrivato a un passo dalla finale, in compenso ora andrà in tour con Gianna Nannini. "Per me è il vero inizio - dice a Tgcom24 -, prima ero troppo giovane e immaturo".

Non a tutti è concessa una seconda occasione. Soprattutto nella discografia di oggi, dove tutto si brucia rapidamente, spesso nel giro di un album o addirittura di una canzone. Enrico Nigiotti la sua seconda occasione se l'è guadagnata con il lavoro e la passione. La sua è stata una traversata del deserto durata tre anni, da quando, uscito volontariamente dal talent di Maria De Filippi perché insofferente alle regole di uno show televisivo, si è trovato a ricominciare da zero. Adesso riparte con una nuova etichetta, un nuovo manager e un nuovo album. Sanremo è stata la prima tappa, finita con un pizzico di amarezza, ma in compenso adesso arriverà il ruolo di apripista nel prossimo tour di Gianna Nannini, un'occasione per portare la sua musica di fronte a migliaia di persone.



Parli di questa fase come un vero e proprio inizio. Quello che è accaduto prima non conta?

Ho 27 anni, quello che ho fatto prima è un bagaglio che mi porto dietro ma non me lo sento addosso. Eppure ho fatto un sacco di cose, dal talent a collaborare con Elisa. Adesso però è il momento di farmi conoscere a chi non mi conosce. Ora sono pronto, sono cresciuto.



Cosa non ha funzionato prima?

Ho vissuto tutto in maniera confusionaria. Sono stato catapultato in questo mondo quando ero troppo piccolo, di fatto ero un bimbo a livello di maturità. Un pazzo impulsivo.



Ti sei pentito di aver lasciato "Amici" con tutto quello che ha comportato?

"Amici" è stata un'esperienza bellissima ma io non ero idoneo alle regole del talent. E' come quando ti metti con una ragazza bellissima ma che è un po' stronza. Questo non giustifica ciò che ho fatto, ma il mio carattere non era portato a essere rinchiuso. E comunque ho pagato un prezzo carissimo: sono stato bollato come una persona inaffidabile, la casa discografica mi ha tagliato e mi sono ritrovato senza nulla.



E come hai reagito?

Mi sono messo a lavorare. In questi tre anni nei quali ho perso tutto ho scritto e riscritto. Ho fatto pace con i miei demoni e ho provato a proporre la mia musica a chiunque. Erano tutti pezzi molto istintivi e personali, che venivano da una sofferenza vera e alla fine qualcuno ne è rimasto colpito e mi ha dato fiducia.



Hai mai pensato di dover abbandonare il tuo sogno?

Prima di essere un "artista" sono un uomo. In questi anni mi sono messo a lavorare per mantenere il mio sogno con la consapevolezza che bisogna capire quando è il momento di gettare la spugna. Ero pronto anche a voltare pagina. L'idea di arrangiarmi andando a suonare qui e là per me era un fallimento, io volevo fare musica a livello professionale.



Cosa rappresenta per te questo album?

E' un obiettivo raggiunto finalmente con consapevolezza. Prima ero passivo a tutto quello che mi succedeva intorno, adesso c'è un lavoro fatto di canzoni scritte da me e sento una grande fiducia da parte del mio manager. Ho cercato di realizzare un lavoro che fosse di qualità ma allo stesso tempo orecchiabile perché voglio arrivare al pubblico nel miglior modo possibile.