Enrico Nigiotti si mette a nudo in "Ora che non è tardi"

09:35 - Enrico Nigiotti pubblica il nuovo singolo. Da venerdì 8 maggio arriva in radio "Ora che non è tardi", nuovo estratto dall'album d'esordio "Qualcosa da decidere", di cui Tgcom24 offre il videoclip in esclusiva. Dopo il Festival di Sanremo, il cantautore è in giro per l'Italia come opening act del tour di Gianna Nannini. "Dedico questa canzone a tutti quei ragazzi che, come me, cercano di intraprendere la strada alla quale si sentono destinati", spiega.

Il brano è accompagnato dal video in bianco e nero diretto da Franco Cristaldi: Enrico è solo sul set a sfondo bianco, unico protagonista con la sua chitarra. La scena si apre con la sua immagine mentre canta in jeans e camicia e termina con un'inquadratura senza i vestiti, con la sola chitarra, messo a nudo. Così allo stesso modo la nudità è la metafora dell'accettazione di quello che si è, del seguire la propria strada, senza vergognarsi mai. La canzone è un invito a perseguire la propria realizzazione personale o professionale senza timori e anche con un po' di "faccia tosta".



In tour con la Nannini, Nigiotti questa estate lavorerà con Paolo Virzì: è infatti nel cast del nuovo film del regista livornese, le cui riprese scatteranno in Toscana nei prossimi mesi. Un momento d'oro per il giovane cantautore, cresciuto a pane e blues e con la passione per la chitarra.



Dopo il successo di pubblico ottenuto grazie alla partecipazione ad Amici, nel 2009, Nigiotti si è dedicato per un paio d’anni allo studio e alla scrittura di nuovi brani. Da questo lavoro nascono le 10 tracce di "Qualcosa da decidere", disco che prende il nome dall'omonimo brano presentato al 65mo Festival di Sanremo, nella sezione giovani.