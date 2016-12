Ennio Morricone, la sua stella brillerà sulla Walk of Fame di Hollywood

Le sorprese per Ennio Morricone non finiscono più. E' il favorito all'Oscar per la migliore colonna sonora e ora Hollywood ha deciso di dedicare al compositore italiano una stella sulla Walk of Fame, che verrà scoperta il 26 febbraio. Oltre a lui, alla cerimonia saranno presenti Quentin Tarantino e Harvey Weinstein, ex patron della Miramax e ora proprietario della Weinstein Company.