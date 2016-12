Ennio Morricone entra nella Walk of Fame: "La musica? Deve piacere in primis a me"

Ennio Morricone è tra i grandi nomi del cinema a essere nella Walk of Fame. Il grande compositore italiano premio Oscar ha ottenuto la sua "stella" sul noto marciapiede di Hollywood. Alla cerimonia Morricone è stato accolto da una standing ovation: "Devo cercare di realizzare una colonna sonora che piaccia sia al regista sia al pubblico, ma soprattutto a me, altrimenti non sono contento", ha affermato parlando del suo lavoro.

Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito a Los Angeles dalla Camera di Commercio di Hollywood che lo ha onorato due giorni prima della cerimonia di premiazione degli Academy Awards, approfittando della straordinaria presenza del compositore italiano nella città del cinema.



Morricone era accompagnato dalla moglie Maria e dai figli Giovanni e Andrea. La cerimonia si è aperta con un'esibizione di Andrea Griminelli, che ha suonato con il flauto la colonna sonora del film Mission. Il compositore italiano è apparso visibilmente commosso. Nel suo intervento, ha spiegato quali sono i problemi del suo mestiere.



Poi, non ha nascosto la sorpresa per tutto il successo della sua lunga carriera, spiegando che non si sarebbe mai aspettato di "lavorare per le folle", e che semplicemente si aspettava di "fare un servizio importante per l'opera". Morricone, unico rappresentante italiano alla prossima edizione degli Oscar, è in corsa, da favorito, con la colonna sonora di Hateful Eight, l'ultimo film di Quentin Tarantino e il regista di origini italiane, insieme ad Harvey Weinstein, ex patron della Miramax, era presente sull'Hollywood Boulevard e ha voluto ringraziare un'altra volta il suo compositore preferito con cui ha lavorato anche a Kill Bill, Bastardi senza gloria e Djiango.



"Il regalo più grande che ho ricevuto facendo questo film è l'amicizia con il maestro Morricone", ha detto Tarantino, aggiungendo una curiosità: "Ho realizzato solo di recente che nella mia infinita collezione di dischi, Morricone è più presente di Elvis, Bob Dylan e i Beatles".



Ennio Morricone è l'ottavo italiano a ricevere la stella sulla Walk of Fame. Prima di lui ci erano riusciti gli attori Anna Magnani, Sophia Loren, Rodolfo Valentino, il tenore Enrico Caruso e Andrea Bocelli, il direttore d'orchestra Arturo Toscanin e il regista Bernardo Bertolucci.