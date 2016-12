Emma si dissocia dal saluto fascista

"Mi dissocio da tanto orrore". Su Twitter Emma è lapidaria e postando la sua foto con il braccio destro alzato che il Movimento Sociale Fiamma Tricolore di Reggio Calabria ha usato su Facebook prende le distanze dalle strumentalizzazioni. Insomma, quello della cantante non era un saluto fascista e l'ha voluto far sapere a tutti i suoi follower.

Il movimento di estrema destra sul profilo social corredava alla foto una didascalia: "Emma Marrone ricorda il 70°anniversario del barbaro massacro ai danni di Benito Mussolini".



Naturalmente alla cantante non è piaciuta per niente e la risposta non si è fatta attendere: "Vi chiedo di segnalare questa pagina, naturalmente ci saranno dei provvedimenti legali, intanto due parole: SCHIFO E VERGOGNA".