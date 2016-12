12 marzo 2015 Emma Rigby, l'attrice inglese diventa un'opera d'arte per Gregory Siff Il magazine "Treats!" ha pubblicato un servizio dove alcune attrici e modelle sono diventate le muse per un lavoro ispirato agli otto amori nella vita di Pablo Picasso Tweet google 0 Invia ad un amico

12:56 - Un corpo nudo dipinto strategicamente con della vernice per poi essere fotografato e ulteriormente ritoccato in maniera artistica. Il fotografo Gregory Siff e l'artista Steve Shaw hanno collaborato per un progetto ispirato agli 8 amori di Picasso e pubblicato dalla rivista "Treats!". Tra le donne che hanno fatto da musa anche l'attrice inglese Emma Rigby.