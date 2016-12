Emma Marrone, un regalo di Natale speciale per i fan

15:05 - Emma Marrone pensa già al regalo di Natale per i suoi fan. Il singolo "Resta ancora un po'" anticipa l'uscita l'11 novembre del cd e dvd live intitolato "E Live". Il cofanetto testimonia con immagini, suoni e racconti l'ultimo tour "Emma Limited Edition" dello scorso luglio e anche i duetti speciali da Loredana Berté a Rufus Wainwright. La cantante torna in tour con "Emma 3.0" con altre novità dal vivo. Al via l'8 novembre da Acireale.

Nel tour Emma proporrà una scaletta con i suoi successi (da “Amami” a “La mia città”, da “Calore” a “Cercavo amore”, da “Schiena” a “Non è l’inferno”, a molti altri) e anche brani che quasi mai interpreta in tour (da “Sembra strano” a “Meravigliosa”, da “Cullami” a “Con le nuvole”, da “Folle paradiso” a “Non sono solo te”).



Il brano "Resta ancora un po’” è stato scritto da Emma (terzo singolo della sua carriera a portare la sua firma, dopo “Amami” e “La mia città”) ed è l’unico brano registrato in studio tra quelli contenuti in “E Live”, che comprende i brani interpretati sul palco dell’Arena di Verona lo scorso 7 luglio oltre a dei contenuti speciali.



I contenuti speciali del dvd comprenderanno due sezioni: “E Life”, un backstage che racconta i retroscena del live in Arena, con un’intima intervista ad Emma; “E Love”, che ripercorre i duetti e le collaborazioni che si sono succedute nelle tappe di “Emma Limited Edition”, con David Bisbal (Arena di Verona), Alessandra Amoroso (Hydrogen Festival, Piazzola sul Brenta-PD), Rufus Wainwright (Lucca Summer Festival), Loredana Bertè e Antonino (Gallipoli), Fiorella Mannoia (Teatro Antico di Taormina), Malika Ayane (Arena Flegrea di Napoli).



Queste tutte le date confermate del tour prodotto e organizzato da F&P Group: 8 novembre - Acireale (CT) - Palasport 10 novembre - Bari - Pala Florio 11 novembre - Pescara – Pala Giovanni Paolo II 14 novembre - Roma - PalaLottomatica 15 novembre - Caserta – Pala Maggiò 18 novembre - Firenze - Nelson Mandela Forum 21 novembre – Rimini – 105 Stadium 24 novembre - Torino - Pala Alpitour (ex Palaolimpico) 25 novembre - Milano -Assago - Mediolanum Forum