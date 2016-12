Emma Marrone torna e si rinnova: "In tour come non mi avete mai vista"

08:33 - Emma Marrone torna in tour con "Emma 3.0" dall'8 novembre ad Acireale con un live tutto nuovo e una scaletta con un sound che spiazzerà. "Recuperiamo anche i brani del mio primo cd Oltre", anticipa a Tgcom24 la cantante. Tra i suoi sogni futuri la musica ma anche il cinema: "Ora no, bisogna studiare molto. Però il mio amico regista Giovanni Veronesi sa che se ha bisogno di un ruolo da disadattata, quella sono io", dice ridendo.

E non è tutto perché l'11 novembre esce il cd/dvd "E Live" da cui è stato tratto il nuovo singolo "Resta ancora un po'" scritto da Emma (il terzo della carriera a portare la sua firma dopo "Amami" e “La mia città") ed è l'unico brano registrato in studio tra quelli contenuti in “E Live”, che comprende i brani interpretati sul palco dell’Arena di Verona lo scorso 7 luglio oltre a dei contenuti speciali.



Come mai hai scelto di inserire proprio "Resta ancora un po'" come inedito?

I miei fan me lo chiedevano da tempo e allora mi sono detta 'perché no'. Ho ripreso la canzone e l'ho registrata in studio ad hoc per questo progetto discografico. E' una vera e propria chicca per chi mi segue a conclusione di questo anno.



Fa da apripista anche al sound del nuovo disco?

No, diciamo che il nuovo album di sicuro sarà molto diverso da 'Schiena'. Mi sto prendendo tutto il tempo per riflettere e lavorare serenamente al prossimo disco.



Il video del nuovo singolo vede al centro tre Emma diverse, com'è nata l'idea?

Dal concetto della canzone. Ossia che una donna può essere un po' bambina, sexy o aggressiva ma alla fine al suo uomo chiederà sempre di restare vicino a lei. Quando giro i video interpreto e non sono nessuna di queste tre donne. Porto avanti il concetto di quello che sto cantando.



Ti piacerebbe recitare?

Perché no? Ma sono consapevole che ci vuole tantissimo studio. In questi anni ho ricevuto tantissime offerte per fare una parte ma non sono una che marcia sul proprio nome.



Sei amica del regista Giovanni Veronesi, parlate di cinema?

Sì e non solo. Sono andata a casa sua recentemente e abbiamo fatto karaoke cantando, ridendo. Mi trovo bene con lui. Comunque ne abbiamo parlato e io scherzando gli dico sempre 'se ti serve una che deve interpretare una disadattata quella sono io! Mi riesce naturale' (ride, ndr).



Cosa dovranno aspettarsi i tuoi fan da "Emma 3.0"?

Uno spettacolo totalmente nuovo, con una band di sette elementi e non l'Orchestra come Emma Limited Edition. Ci sarà molta batteria, synth e chitarre. Insomma abbiamo rivisitato i pezzi,andando a pescare anche dal mio disco d'esordio 'Oltre', anche perché fino a 'Schiena' c'è tutto un mio mondo musicale fatto di cose diversissime tra loro.



Il 14 dicembre sarai al concerto di David Bisbal con cui hai già duettato all'Arena di Verona. Novità in vista?

Duetteremo in spagnolo e finalmente posso dire che ci siamo quasi, 'Schiena' in spagnolo vedrà presto la luce. Facciamo tutte le cose per benino (ride, ndr).



A proposito si era vociferato un tuo flirt con David e poi con Fabio Borriello...

Se io e te uscissimo da qui e ci paparazzassero, diventeresti il mio nuovo fidanzato... Mi sembra però, in tutta onestà, che sia un tentativo di non parlare di quello che ho costruito e che ho fatto nella mia carriera. 'Schiena' è ancora in classifica, sta arrivando un nuovo tour e un cd+dvd live, ma molti parlano ancora d'altro...



Si parla di un ritorno ad "Amici" come giudice, è vero?

Ho letto anche io ma non so proprio di cosa stiano parlando.



Sei amatissima sui social (quasi 3.000.000 di fan sulla sua pagina Facebook e oltre 1.200.000 di followers su Twitter ) e la tua presenza nelle classifiche è consolidata. Hai ancora sogni nel cassetto?

Credo che i sogni corrispondano un po' anche alle esperienze che stai vivendo, a quello che succede in questo mestiere. Quest'anno è stato speciale ho duettato con Rufus Wainwright, con Elisa e Fiorella Mannoia. 'Schiena' mi ha dato e mi dà tante soddisfazioni. Ecco, vorrei avere la fortuna di continuare a fare questo mestiere per tanto tempo ancora.



Parli molto di serenità, come riesci ad ottenerla pur stando sotto i riflettori?

Crescendo cerco sempre di avere un equilibrio maggiore con me stessa e il fatto di essere circondata da persone oneste mi aiuta tantissimo perché mi riparano dai colpi esterni. Cerco di fare un lavoro quotidiano e cioè includere in un cerchio tutte le cose belle che mi fanno stare bene mentre tutto il resto lo lascio fuori, lo escludo subito via.



Queste tutte le date di "Emma 3.0" di novembre: 8 Acireale (CT) - Palasport; 10 Bari - Pala Florio; 11 Pescara – Pala Giovanni Paolo II; 14 Roma - PalaLottomatica; 15 Caserta – Pala Maggiò, 18 Firenze - Nelson Mandela Forum; 21 Rimini – 105 Stadium; 24 Torino - Pala Alpitour (ex Palaolimpico) e 25 Milano-Assago - Mediolanum Forum