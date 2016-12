Emma Marrone, svolta sensuale per il nuovo tour al via da novembre

Capelli lunghi e biondi appoggiati sulle spalle, trucco leggero, solare e sempre più sensuale. Così appare Emma Marrone nelle foto promozionali di Luisa Carcavale per il lancio del nuovo tour " Emma 3.0 " che partirà dall'8 novembre dal Palasport di Acireale (Catania). Uno show con una scaletta rinnovata e qualche sorpresa. Sul Web è anche apparso il look per il prossimo video "Resta ancora un po' ", dove la cantante sarà più sexy che mai.

"Resta ancora un po'" anticipa l'uscita del cd/dvd "E Live" che contiene i momenti più belli del precedente tour Emma Limited Edition dello scorso luglio. Lo stylist Nick Cerioni ha pubblicato uno scatto sul set del video in cui Emma è in short tu tacchi vertiginosi, a confermare la nuova immagine vincente scelta dalla cantante insieme al suo staff.



Ma queste sono anche settimane di prove per il tour che dopo Acireale toccherà, sempre a novembre, il 10 Bari, l'11 Pescara, il 14 Roma, il 15 Caserta, il 18 Firenze, il 21 Rimini, poi il 24 Torino per poi concludere il 25 a Milano. Quella dell'8 novembre ad Acireale sarà la data di debutto assoluto di "Emma 3.0" perché non è prevista una data zero.