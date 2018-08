Emma Marrone, sirena sexy per il suo "ultimo bagno"

"È stato bellissimo. Ritorno a casa dalle vacanze carica di energia e sono pronta a rimettermi al lavoro. Ci vediamo a febbraio. Ma nel frattempo potrebbe succedere di tutto". Emma Marrone "chiude" così il capitolo vacanze estive su Instagram postando uno scatto in cui, sdraiata sul bagnasciuga, si lascia cullare dalle onde e sfoggia la sua bella silhouette in bikini: “ Ultimo bagno” scrive.

Su Twitter intanto la cantante condivide un'altra immagine, che in poco tempo è diventata virale per la sua ironia. Di schiena, con un tonico lato B in bella mostra, Emma infatti tende la sua mano verso quella di un uomo, ma senza il significato romantico che solitamente è legato ad un simile gesto, bensì per prendere il panino che il "lui" le porge. A corredo la bella salentina scrive: "Felicità" e... non c'è dubbio per lei questo è davvero un periodo felice!