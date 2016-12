Emma Marrone, litigio social con i fan dopo la copertina patinata

Emma Marrone litiga con i fan sui social, rispondendo ad alcune critiche ricevute dopo un servizio fotografico per la rivista di moda "Lampoon". La cantante ha posato insieme al modello Baptiste Giabiconi per la copertina dell'ultimo numero del periodico, ma il giudizio di alcuni fan non è stato del tutto lusinghiero, scatenando la reazione piccata della salentina: "Bene. Fatelo voi!", ha risposto.

Emma Marrone non ha gradito alcuni commenti alle foto, pubblicate sui suoi profili social. Tra i centinaia di fan che hanno scritto parole di apprezzamento è anche comparso qualcuno che ha criticato gli scatti, definiti troppo patinati per la cantante.

C'è chi ha insinuato l'uso massiccio del fotoritocco e chi ha avuto da ridire sui look della cantante, tanto che Emma non ha saputo resistere alla tentazione di rispondere: "Posate per un grande fotografo, posate insieme ad un ragazzo che fa solo quello di mestiere, uscite dalla vostra zona sicura e prestate la vostra immagine per un rinomato giornale di moda – ha scritto - Fatelo voi che siete rimaste ancora alla foto davanti allo specchio con le tette strizzate tra le braccia e la frase di qualche poeta copiata ed incollata sotto per rendere la vostra foto di 'classe'". Uno sfogo in piena regola.