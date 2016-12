Emma Marrone: "I talent sostituiranno le case discografiche"

Dopo un salto nel suo Salento la cantante sta proseguendo l'estate negli Stati Uniti dove, almeno per un po', il gossip le darà un po' di tregua perché "anche la gente si è stancata di sentire le stesse storie su di me".



E sui giudizi sul suo corpo ribatte: "Certo, non sono una fotomodella e d'estate sono meno in forma rispetto all'inverno, quando faccio tre tour e sono a dieta. Mi rilasso, mi piace il bicchiere di vino bianco, l'aperitivo con l'amico... Se anche scrivono che sono un po' più cicciottella non me ne frega niente. Fortunatamente ho altri obiettivi nella vita".