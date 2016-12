8 maggio 2015 Emma litiga con i fan su Instagram Le ammiratrici la attaccano perché "poco disponibile" e la replica non si fa attendere: "Fare gli appostamenti sotto casa non significa essere fan" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:47 - Non le manda a dire Emma Marrone, neanche ai fan. Il carattere della cantante salentina è quello che tutti conoscono e quando c'è da replicare non si tira certo indietro. Qualche ammiratrice si è lamentata su Instragram di non essere "disponibile" e la coach di "Amici" ha replicato con fermezza sui social: "Essere fan è una cosa, fare gli appostamenti sotto casa della gente è un'altra...".

"Se mi ritenete una stronza fatemi la cortesia di andare a sporcare di cretinate le bacheche degli altri - scrive Emma su Instagram - Se vi chiamano bimbe minkia non vi lamentate... crescete ragazze crescete!!!". Naturalmente l'attacco della cantante è rivolto a una piccolissima parte di fan che l'ha accusata di essere "acida, scontrosa e poco amorevole".



"Fatevi una vita - ha continuato Emma sostenuta dallo zoccolo duro degli ammiratori - L'invidia è una brutta bestia ma le donne invidiose anche peggio! Sapete solo buttare fango sulla gente senza sapere nulla.. Vi sentite tutte avvocati del diavolo... tutti giustizieri della notte... Vergogna!".