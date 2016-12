Emma, lite furibonda con un follower su Twitter

Anche se è molto attiva sui social, alle cattiverie dei follower Emma non si è ancora abituata. Così la cantante, dopo aver partecipato al concerto di Carmen Consoli, ha risposto per le rime a un conguettio velenoso su Twitter. "Chissà se Emma Marrone grazie al concerto di Carmen Consoli ha capito minimamente come si fa la cantante", ha scritto Nicolò. "Probabilmente no... ma dopo ieri sera ho capito che è pieno di coglioni come te!", è stata la replica.