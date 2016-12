25 novembre 2014 Emma, la guerriera "si cura le ferite" in attesa di conquistare Milano Il tour "Emma 3.0" approda al Forum di Assago per la data conclusiva. Un concerto molto pesante anche fisicamente: la cantante ha postato su Instagram una foto del suo ginocchio malconcio con l'hashtag "tutta rotta" Tweet google 0 Invia ad un amico

15:16 - Arriva a Milano il tour "Emma 3.0". Un concerto fisicamente intenso per Emma che dà sfogo a tutta la sua energia a costo di lasciarci... la salute. Su Instagram ha infatti postato la foto del suo ginocchio con una borsa del ghiaccio e l'hashtag "tutta rotta". Fatica, sudore e un po' di dolore ma tutto ampiamente ripagato dall'entusiasmo dei fan e dal successo delle date che stanno raccogliendo esauriti continui.

Terzo tour nel giro di un anno per Emma che ancora vola sulla scia del suo ultimo album in studio "Schiena" e del più recente "E Live", "Emma 3.0" si conclude a Milano con un sold pout da 11mila presenze. In tre settimana il tour ha toccato i palasport di tutta Italia con la cantante salentina che mostrato la sua versione più guerriera e combattiva, al punto da presentarsi sul palco in tenuta da boxeur.



Se lei non si è mai risparmiata nemmeno in passato, questo show le richiede ancora più energie che in passato. E un duro allenamento. "Faccio Crossfit - ha spiegato al "Corriere della Sera" -. La mattina dopo una colazione proteica trascorro un'ora e mezza in palestra". E alla fine le ginocchia chiedono il conto... Ma per Emma non è un problema: lei le difficoltà è pronta a prenderle a pugni.