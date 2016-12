Emma festeggia un milione di fan su Instagram

Periodo d'oro per Emma , che è stata incoronata reginetta dei social. Il suo profilo Instagram (@real_brown) ha infatti tagliato il traguardo del milione di follower e l'artista salentina è diventata così la cantante più seguita in assoluto in Italia. Intanto il suo nuovo singolo "Occhi profondi", dopo aver conquistato Twitter con l'hashtag #occhiprofondi, ha debuttato al primo posto della classifica di iTunes.

Quello di Instagram si va ad aggiungere a tutti gli altri numeri da record sui social media. Emma su Facebook ha oltre 3 milioni di "like" mentre su Twitter conta già oltre 1 milione e 700 mila follower. Sul canale ufficiale Vevo ha inoltre collezionato oltre 97 milioni di visualizzazioni.



Nel frattempo continua il successo di "Occhi profondi", nuovo singolo che anticipa il quinto album di inediti in uscita entro l'anno. Il brano, che a lungo è stato in tendenza su Twitter con l'hashtag #occhiprofondi, è stabile ai primi posti della classifica dei brani più scaricati su iTunes, mentre il video ufficiale è stato visto su Vevo da oltre 800 mila persone in pochi giorni.