Emma boom... prima del tour torna in studio per nuove canzoni

Per Emma è un periodo di grande fermento. A febbraio tornerà in tour per una nuova tranche di concerti sulla scia dell'ultimo album, "Essere qui". Ma nel frattempo non si ferma e guarda al futuro. Qualche giorno fa ha confessato di coltivare qualche ambizione televisiva. "Presentare un programma gestito alla vecchia maniera dove sul palco c' è la musica, lo show - ha detto spiegando il suo sogno nel cassetto -. E non è detto che non lo farò, sono poliedrica e non voglio farmi limitare...".



Ma in attesa della grande occasione dalla tv, c'è comunque la musica. E se "Essere qui" è comunque un figlio ancora amato e da spingere con i live, si guarda avanti con nuove canzoni, che ancora non si sa se saranno la base di un nuovo album o magari un progetto più leggero, come un Ep o un singolo, magari da presentare già nei concerti di inizio 2019.