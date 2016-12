Emma, appello sui social: "Chi ha disegnato il mio volto in strada?"

Con un post su Instagram, Emma Marrone lancia un appello. Dopo essere rimasta stregata dal disegno del suo viso con un gessetto bianco sul lastricato di una via di Bologna, cerca disperatamente l'autore. "Ringrazio di vero cuore l'artista straordinario che ha disegnato il mio volto in via Indipendenza. Se qualcuno lo conosce o se lui stesso leggerà il mio messaggio spero mi contatti in privato. Sarei onorata di regalargli il biglietto per la mia data a bologna".