Emma all'attacco: "Ignoranti e cattivi, le macchie in faccia colpa delle cure ormonali"

Negli ultimi tempi Emma è diventata più diplomatica ed evita di rispondere agli insulti che arrivavano sui social. L'ultimo attacco è però andato a toccare un tasto particolarmente delicato, che riguardava la pelle del viso . "In faccia ho le macchie di anni e anni di bombardamenti ormonali per i problemi di salute che ho avuto" ha replicato "Ogni tanto è giusto far notare pubblicamente quanto siete viscidi e cattivi".

"I capelli? A volte è difficile essere in ordine quando si "lavora" dalla mattina alla sera su e giù per l'Italia" ha continuato la cantante nel post pubblicato su Instagram "Non dovrei giustificarmi nemmeno con quattro ignoranti come voi. Vi auguro di fare un decimo di ciò che ho fatto e sto facendo nella mia vita. E vi auguro di avere le pal*e di mostrarvi al mondo per ciò che siete veramente".