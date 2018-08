Emis Killa, annuncio a sorpresa: "E' nata mia figlia"

Riservato e lontanto dai riflettori per quanto riguarda la vita privata, Emis Killa è diventato papà. Il rapper ha annunciato a sorpesa la nascita di una bambina: "Oggi, venerdì 17, è nata mia figlia. Si chiama Perla. Perla Blue a dire il vero perché ha due nomi", ha fatto sapere su Instagram. "In giro non ne avete sentito parlare perché tutelo molto la mia vita privata", ha aggiunto.

Il cantante brianzolo è riuscito a tenere top secret tutta la gravidanza della compagna Tiffany Fortini, al suo fianco da 6 anni. E sempre in tema di privacy, nel messaggio social aggiunge: "Somiglia tutta a me, ma dovete andare sulla fiducia perché non metterò foto di lei online. Tanti auguri a me!"