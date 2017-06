Eminem raccoglie 2 milioni di euro per le vittime di Manchester

Politicamente scorretto e provocatore, ma in prima fila quando si tratta di darsi da fare per una buona causa. Eminem ha raccolto in pochi giorni due milioni di euro da devolvere ai familiari delle vittime e dei feriti dell'attentato di Manchester. Il rapper aveva lanciato un appello attraverso il suo account Twitter: "Unitevi a me" aveva scritto organizzando la raccolta fondi assieme al "Manchester Evening News".