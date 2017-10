Eminem quotato in Borsa: i fan potranno investire nelle "royalties" del rapper

Con oltre 172 milioni di album venduti il tutto il mondo è il secondo artista maschile di maggiore successo degli ultimi 25 anni e il primo rapper in termini di vendite. E su di lui, Marshall Mathers , ovvero Eminem, la Royalty Flow ha deciso di investire. La società ha acquistato una quota di circa il 25% del catalogo del rapper di Detroit (tra il 1999 e il 2013), che, dopo un'offerta pubblica iniziale per raccogliere tra gli 11 e i 25 milioni di dollari, sarà quotato in borsa.

Chiunque potrà così comprare o vendere obbligazioni legate alle rendite delle royalties del rapper bianco, come si legge nel comunicato della società stessa. Nella quota di catalogo acquistato dalla Royalty Flow ci sono album come "The Slim Shady LP", "The Marshall Mathers LP" e "The Eminem Show". La Royalty Flow ha specificato che "l'industria musicale si trova alla vigilia di un boom e che i profitti discografici cresceranno sostanzialmente". Da qui, ha poi concluso, la decisione di "offrire obbligazioni sul catalogo pre-2013 di Eminem, il rapper che, insieme a pochi altri artisti, detiene il record di album più venduti al mondo".