Eminem per la prima volta live in Italia il 7 luglio

In Italia era stato ospite al Festival di Sanremo 2001 condotto da Raffaella Carrà e si è poi esibito agli Mtv European Music Awards nel 2004: ma ora Eminem si prepara per la sua prima vera volta nel nostro Paese. Perché il "White Rapper" si esibirà in Italia il 7 luglio all'Area Expo di Milano: la data unica rappresenta il primo live in assoluto, organizzato da Live Nation.