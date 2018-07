Eminem, il primo concerto in Italia è stato un successo da sold out

Quasi 80mila persone, un sold out da record per il primo concerto italiano di Eminem , che si è svolto presso l'Area Expo - Experience a Rho, alle porte di Milano. Il rapper di Detroit non ha deluso le attese, infiammando i fan presenti al ritmo di alcune tra le sue hit più amate, da " My Name Is", a "The Real Slim Shady " all'iconica " Lose Yourself ".

Dopo lo show-evento di Beyoncé e Jay-Z allo stadio San Siro, Milano ha vissuto un altro incredibile momento di musica, particolarmente atteso. Nell'ambito del suo "Revival Tour", Eminem si è infatti esibito per la prima volta in assoluto in concerto su un palco italiano, nonostante una carriera che è cominciata agli inizi degli Anni 90.



In una giornata caldissima, anche per il clima, Slim Shady ha letteralmente mandato in delirio i fan accorsi da tutta Italia, muovendosi senza sosta su un palco enorme, dotato di due maxi schermi laterali e di uno centrale.



Nella sua divisa di ordinanza, cappello con visiera e felpa con cappuccio , Eminem ha cantato pezzi che hanno infiammato il pubblico, da "Medicine Man" (cover di Dr. Dre) a "Kill you", "White America" e "Rap God". Senza tralasciare alcuni dei pezzi cardine della sua discografia come "3 a.m.", "Sing for the Moment", "My Name Is", "The Real Slim Shady" e "Lose Yourself", colonna sonora del film "8 Mile" che gli è valsa un Oscar.