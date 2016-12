Eminem è tornato, arriva brano a sorpresa contro Trump

Manca poco alle elezioni per la Casa Bianca. Tanti volti noti hanno manifestato pro o contro per la Clinton e Trump. Eminem ha pubblicato a sorpresa sui social un nuovo singolo, "Campaign Speech", in cui attacca senza mezzi termini il repubblicano, dicendo: "Consideratemi pure un uomo pericoloso, ma è di questo dannato candidato che dovreste aver paura. Un uomo sempre col dito sul pulsante che non risponde mai di nulla a nessuno, è questo che volete?"