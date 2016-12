Eminem, da una dipendenza all'altra: dopo la droga, il... jogging

Per uscire dalla droga, Eminem si è dato al jogging, ma pare abbia esagerato anche con quello. "Sono diventato un criceto - ha raccontato il rapper a Men's Journal - Ho avuto un disturbo ossessivo-compulsivo per le calorie". Eminem ha raccontato il suo percorso di riabilitazione dopo l'overdose da metadone del 2007 e spiegato come per lui siano stati fondamentali l'aiuto di Elton John e l'attività fisica, seppur con conseguenze negative.

"Mi sono lasciato un po' prendere la mano", ha raccontato Eminem, spiegando la sua dipendenza dalla corsa, alla quale si è dedicato anima e corpo dopo i problemi di salute che lo avevano fatto ingrassare fino a raggiungere i 105 kg. Un aumento di peso che il rapper ha attribuito alla voglia di mangiare causata da farmaci come Vicodin e Valium, assunti per anni: "Ti lasciano un buco nello stomaco – ha raccontato – l'unico modo per non sentire dolore era mangiare e io ho mangiato molto e male".



L'attività fisica per Marshall Mathers (questo il vero nome del rapper) è diventata la via di fuga: "Mi ha permesso di mantenere alte le mie endorfine naturali e ha risolto anche i miei problemi con il sonno".



Il jogging però non gli ha portato solo benefici: "Avevo il cervello di un drogato. Correvo più di 27 km al giorno sul tapis roulant – racconta Eminem – Correvo quasi 14 km in un'ora al mattino e poi, tornato dallo studio, altri 14, assicurandomi di bruciare sempre 2000 calorie al giorno". In questo modo il rapper è arrivato a pesare 67 kg, ma: "Ho corso così tanto da farmi male. Mi sono strappato i flessori dell'anca".



Nonostante tutto, Eminem ha confessato di seguire ancora un programma di fitness in DVD. Liberarsi dalle dipendenze è dura anche se si tratta solo di esercizio fisico.