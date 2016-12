Emily Ratajkowski, le sue cartoline dall'Italia fanno girare la testa

Vacanze italiane per la bellissima Emily Ratajkowski. La modella, diventata celebre con il video di "Blurred Lines" di Robin Thicke, ha trascorso alcuni giorni in costiera amalfitana, tra Positano, Ravello e altri splendidi posti. Che lei ha immortalato su Instagram anche se, in alcuni scatti, il panorama mozzafiato è costituito proprio dal corpo di Emily...

Scatti decisamente d'effetto, tanto che, se su Instagram la situazione sembra essere rimasta all'interno di confini più morigerati, sulla pagina Facebook della modella, molti fan italiani hanno commentato le immagini in modo a dir poco colorito. L'invito più gettonato è quello a "uscire le minne", ma altri si spingo oltre. Qualcuno in italiano, qualcun altro in inglese per far meglio capire ad Emily che aria tira: l'ironia è tanta, ma anche gli scivoloni nella volgarità non mancano. L'invitp più gettonato Poco male per la modella che intanto si gode le vacanze.