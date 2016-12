Emily Blunt sarà la nuova Mary Poppins

Il film racconta la storia di quando Jane e Michael Banks, ormai adulti, e i tre figli di Michael ricevono la visita di Poppins in seguito a un lutto familiare. Nella Londra degli anni della depressione, la magica Mary Poppins aiuterà la famiglia a ritrovare la gioia e la voglia di sorridere. Non è chiaro invece se anche Julie Andrews (80 anni) o lo spazzacamino interpretato da Dick Van Dyke (90 anni) appariranno nel film.



Il regista del film sarà Rob Marshall, che ha commentato: "Sono davvero onorato che mi sia stato chiesto dalla Disney di portare sullo schermo altre avventure di P.L. Travers. Il film iconico e originale ha significato tanto per me e non vedo l'ora di creare un originale film musicale che potrà consegnare a una nuova generazione Mary Poppins e il suo messaggio: che la meraviglia di quando si è bambini può essere ritrovata anche nei momenti più duri".



Pamela Lyndon Travers ha scritto il romanzo 'Mary Poppins' nel 1934, quando era poco più che adolescente e ha ha scritto altri sette libri di Mary Poppins tra il 1935 e il 1988. La Disney ha adattato la storia del suo libro in un film omonimo nel 1964. All'epoca la pellicola era stata diretta da Robert Stevenson e a interpretare il personaggio della tata con i poteri magici era Julie Andrews, sul grande schermo al fianco di Dick Van Dyke. Il film vinse cinque Oscar, tra cui quello di miglior attrice.