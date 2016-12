Emiliano Pepe e La Pina star al Blanco

15:58 - Emiliano Pepe e La Pina sono degli abitué e per festeggiare il sesto compleanno del Blanco Milano la scelta non poteva essere più azzeccata. Giovedì 18 dicembre, dalle 18 alle 22, gli sposini di Pechino Express faranno infatti gli onori di casa con un dj set hip-hop, r'n'b. In consolle anche Lorenzo LSP e Christian Alario – Diskopolitan. Il divertimento è assicurato.

Frequentato da una clientela variegata, al Blanco non è difficile imbattersi in personaggi del mondo dello showbiz, italiano e internazionale. D'altronde alla consolle in questi anni si sono alternati Johnson Righeira che con le sue hit da spiaggia ha fatto ballare l'intera generazione degli Anni 80. E ancora i Motel Connection, una solitaria Paola Iezzi e l'icona della moda per eccellenza in versione popstar Anna Dello Russo. Adesso è il turno de La Pina ed Emiliano Pepe che non deluderanno le aspettative. Accolti dal sorriso della bella Asia, biglietto da visita del locale, Blanco Milano è diventato il ritrovo di un pubblico sempre attento alle nuove tendenze. Grazie all'eccellente proposta musicale curata dal direttore artistico Lorenzo LSP e da tutto il suo team di esperti collaboratori e dj (Christian Alario, Riccarco Slavik, Greta La Medica, Cristian Croce, Enea e tanti altri), ogni settimana il locale propone tanti appuntamenti. Altissima anche la qualità dei cocktail ideati da Bruno Vanzan e da Fabio Tarroni, storico barman del locale.



BLANCO MILANO

Aperto lunedì a sabato dalle 07 alle 02

Chiuso domenica

Piazzale Lavater ang. Via Morgagni, 2

20129 Milano Tel. 02/29405284

https://www.facebook.com/blancobarmilano