Emile Hirsch nei guai: in rehab dopo aver aggredito una donna a una festa

13:10 - Emile Hirsch è in rehab. L'attore è finito in riabilitazione dopo l'incriminazione per aggressione aggravata per la quale rischia 5 anni di carcere e una multa di 5 mila dollari. Il 25 gennaio, Hirsch ha tentato di strangolare una donna, facendole perdere conoscenza. L'episodio è avvenuto in un nightclub di Park City, nello Utah, dove l'attore si trovava per presentare al Sundance Film Festival il suo ultimo film “Ten Thousand Saints”.

Secondo quanto riportato dall'Associated press, Hirsch sarebbe in riabilitazione per risolvere i suoi problemi di alcol e gestione della rabbia. Il 25 gennaio, nel corso di una festa al Tao Nightclub di Park City, l'attore avrebbe aggredito Daniele Bernfeld, dirigente di una controllata di Paramount Pictures. Dopo averla accusata di essere “una ragazzina ricca che non dovrebbe stare al Sundance", le avrebbe messo le mani al collo e poi l'avrebbe spinta a terra, prima di essere bloccato da due uomini. Interrogato dalla polizia accorsa sul posto, l'attore avrebbe detto di non conoscere la donna, ma di aver litigato con lei, ammettendo inoltre di essere ubriaco.



La star dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 16 marzo per rispondere non solo dell'accusa di aggressione aggravata, ma anche di ubriachezza molesta.



Emile Hirsch, che compirà 30 anni il prossimo 13 marzo, è diventato famoso con l'intensa interpretazione di Christopher McCandless nel film che segnò il debutto alla regia di Sean Penn, Into The Wild. Nella sua carriera ha lavorato con grandi registi di Hollywood, da Gus Van Sant che lo ha diretto in Milk, a Oliver Stone che nel 2012 lo aveva voluto ne Le belve. In Italia è Sergio Castellitto a chiamarlo per il ruolo di Diego in Venuto al mondo, film nel quale recita accanto a Penelope Cruz. L'attore ha un figlio nato alla fine del 2013, da una ex fidanzata.